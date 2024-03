Festival de Films francophones Institut Français de Madagascar Antananarivo, mardi 26 mars 2024.

Festival de Films francophones Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Mardi 26 mars, 18h00 Institut Français de Madagascar Entrée libre

A l’occasion de la célebration du mois de la francophonie, l’OIF, l’Ambassade du Canada, et l’Ambassade de France et l’Institut francais de Madagascar (IFM) sont ravis de vous présenter le Festival du Film francophone. Au travers de cette séléction de fims francophones qui seront projetés le 26 et 27 mars à l’IFM, découvrez la richesse et la diversité.

Institut Français de Madagascar 14 Av. de L’Independance, Tananarive Antananarivo 101 Analakely Analamanga