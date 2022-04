Festival de Films de Mémoire Médiathèque Yvon Leborgne Port-Louis Catégorie d’évènement: Port-Louis

du vendredi 6 mai au mercredi 18 mai à Médiathèque Yvon Leborgne

**Dans le cadre du Joli mois de l’Europe l’APCAG et ses partenaires vous proposent :** **Vendredi 06 Mai 2022:** « Énergie Insulaire » de Pierre Dahomay et Pascal Garel (2020) **_Mercredi 11 Mai 2022_** « Roland de Guadeloupe », en partenariat avec l’INA, de Claude Cobast (1975) « 76, l’éruption de la soufrière » d’Olivier Kancel **Vendredi 13 Mai 2022** “Camarade Jean” de Franck Salin (2020) **_Samedi 18 Mai 2022 _** “George Tarer, un siècle à aimer” de Steve JAMES (2020)

entrée libre

Ce Festival a vocation de mettre a disposition du grand public des images de notre patrimoine culturel. Médiathèque Yvon Leborgne rue Sonny Rupaire 97117 PORT-LOUIS Port-Louis

2022-05-06T18:30:00 2022-05-06T19:30:00;2022-05-11T18:30:00 2022-05-11T19:30:00;2022-05-13T18:30:00 2022-05-13T19:30:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T11:00:00

