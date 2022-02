Festival de Films Courts « Les Moulins d’Or 2022 » 3ème édition Sannois Sannois Catégories d’évènement: Sannois

Val-d'Oise

Festival de Films Courts « Les Moulins d’Or 2022 » 3ème édition Sannois, 15 octobre 2022, Sannois. Festival de Films Courts « Les Moulins d’Or 2022 » 3ème édition Sannois

2022-10-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-15 20:00:00 20:00:00

Sannois Val-d’Oise Sannois Val-d’Oise Le festival se déroulera le 15 octobre 2022 au théâtre de Cyrano Place du Général Leclerc, 95110 à Sannois val d’Oise. La cérémonie de remise des prix par un jury de professionnels débutera à partir de 18h30 en présence des équipes des films. lestontonscadreurs@yahoo.com https://lestontonscadreurs.fr/festival-courts-metrages Sannois

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Val d’Oise Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Sannois, Val-d'Oise Autres Lieu Sannois Adresse Ville Sannois lieuville Sannois Departement Val-d'Oise

Sannois Sannois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sannois/

Festival de Films Courts « Les Moulins d’Or 2022 » 3ème édition Sannois 2022-10-15 was last modified: by Festival de Films Courts « Les Moulins d’Or 2022 » 3ème édition Sannois Sannois 15 octobre 2022 sannois val d'oise

Sannois Val-d'Oise