Festival de danses Coulaures, 15 août 2022, Coulaures.

Festival de danses Coulaures

2022-08-15 – 2022-08-15

Coulaures 24420

L’Amérique des années 1800 à nos jours et son influence sur la culture française.

Venez nous retrouver au cours de cette journée festive qui réunira, entre autres, danseurs de rocks, de country, de Hula-Hoop, des bikers en Harley Davidson, des collectionneurs de voitures américaines…

Un programme riche et varié vous sera proposé avec pour terminer cette manifestation, un concert à la mémoire de Johnny animé par le Johnny Forever Tribute Band et un merveilleux feu d’artifice en sons et lumières.

L’Amérique des années 1800 à nos jours et son influence sur la culture française.

danseurs de rocks, de country, de Hula-Hoop, des bikers en Harley Davidson, des collectionneurs de voitures américaines… Concert animé par le Johnny Forever Tribute Band, feu d’artifice.

+33 5 53 05 01 16

L’Amérique des années 1800 à nos jours et son influence sur la culture française.

Venez nous retrouver au cours de cette journée festive qui réunira, entre autres, danseurs de rocks, de country, de Hula-Hoop, des bikers en Harley Davidson, des collectionneurs de voitures américaines…

Un programme riche et varié vous sera proposé avec pour terminer cette manifestation, un concert à la mémoire de Johnny animé par le Johnny Forever Tribute Band et un merveilleux feu d’artifice en sons et lumières.

Naturellement Périgord

Coulaures

dernière mise à jour : 2022-04-08 par