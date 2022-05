Festival de Danse sous les glaciers Vallouise-Pelvoux Vallouise-Pelvoux Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Festival de Danse sous les glaciers Vallouise-Pelvoux, 10 juin 2022, Vallouise-Pelvoux.

2022-06-10 20:15:00 – 2022-06-12 12:00:00

Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes Stages de danses latines, soirées et démonstrations de tango sous les glaciers au Pré de Madame Carle. Un festival alliant culture et nature ! http://www.paysdesecrins.com/ Vallouise Salle Bonvoisin Vallouise-Pelvoux

