Festival de danse ” Signes de Printemps 2023 ” Le Regard du Cygne, 6 mars 2023, Paris 20e Arrondissement.

Du lundi 06 mars 2023 au vendredi 07 avril 2023 :

. payant

Au sortir de l’hiver, les artistes de ce festival nous incitent à réveiller les émotions fraîches et incandescentes, et à pulser au rythme du renouveau.

Après le dépouillement et l’introspection, la glace fond tandis que la sève monte. Bahar Temiz retranscrit la sobriété de la banquise et sa lente disparition. Quand Eva Assayas cherche l’endroit à partir duquel naît le besoin de se mettre en mouvement. « Mettre en mouvement » est l’étymologie du mot « émotion ». En invoquant joie, colère, rire, amour ou peur, Ingrid Bizaguet, Rose Morel, Yoann Boyer et Aude Cartoux invitent à agir avec les émotions qui révèlent nos besoins profonds.

Le printemps, cet élan qui jaillit au dehors, donne l’énergie d’explorer et de se mettre en lien. Par les jeux du corps et des sons – vocaux ou instrumentaux – Joana Schweizer, Clément Aubert et Aurélien Richard nous offrent le spectacle de leurs résonances. Là où Julie Meyer-Heine propose aux tout-petits, et leur famille, l’exploration de leur puissance d’agir et d’interagir.

Cultiver le jardin de l’inconnu et la découverte sera l’exercice renouvelé des prochains Spectacles Sauvages et Pile ou Frasq, en partenariat avec le Générateur à Gentilly.

Le Regard du Cygne 210, rue de Belleville 75020 Paris 20e Arrondissement

Contact : https://leregarducygne.com/festival-signes-de-printemps/ 0143585593 info@leregarducygne.com https://leregarducygne.com/festival-signes-de-printemps/

Création Sophie Mizermont © Denny Williams du 6 mars au 7 avril 2023