Festival de danse Signes de Printemps 2022 Le Regard du Cygne, 4 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

Le vendredi 04 mars 2022

Le Printemps arrive et nous hissons le prochain festival vers sa réalisation. Ces derniers temps nous nous sommes senties proches de Sisyphe, à regarder le rocher dévaler. De ce mythe, Camus dit : l’absurde donne lieu à la révolte, la liberté et la passion. Artistes et équipe du Regard du Cygne se veulent les alchimistes de cette transmutation et espèrent que ce rocher tiendra durant 5 semaines.

La période que nous traversons force au dialogue avec l’absurde, créant l’espace dans lequel peut s’inventer le sens.

Fabrice Ramalingom, Julie Métairie, Francesa Ziviani, Marie Desoubeaux, Johan Bichot proposent des pièces montrant le chemin parcouru, ou à parcourir, qui ancre et construit, donnant la force d’être acteur de sa vie.

Lola Maury, Simon Tanguy, Maya M. Carroll, et Sylvie Le Quéré joueront avec le traitement sensoriel de l’avalanche d’informations.

La pluridisciplinarité traversera ce festival, mariant avec force la danse à la parole, la plastique, l’acrobatie, les images et bien sur la musique. Plonger l’être dans la vivacité de ses sens serait-il lui donner matière à créer du sens ? Faisons l’expérience ensemble du plus jeune âge au plus avancé.

Le Regard du Cygne 210, rue de Belleville Paris 75020

Contact : 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/signes-de-printemps-2022/ https://www.facebook.com/leregarducygne

Danse

Création Sophie Mizermont © Andrea Graziosi