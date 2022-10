Festival de danse Signes d’Automne 2022 Le Regard du Cygne Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival de danse Signes d'Automne 2022 Le Regard du Cygne, 10 novembre 2022, Paris. Du jeudi 10 novembre 2022 au mardi 06 décembre 2022

Cet automne, le festival nous apportera nos récoltes préférées : des danses sensibles, engagées, porteuses de poésie ou d’émotions. Certaines nous ferons prendre contact avec les racines, d’autres nous rendront témoins de la germination des graines d’été, ou bien nous inviteront à l’expérience collective et au partage – tel le foulage des raisins aux pieds. Parmi les propositions d’explorations communes nous découvrirons les soirées franco-coréennes en partenariat avec le Festival S.O.U.M., les masterclasses de Fabrice Ramalingom, la conversation avec Karima El Amrani, et la Family Day de Nina Vallon. Julie Dubois viendra danser et parler de ses investigations sur Lisa, fille d’Isadora Duncan, mère de la danse contemporaine. Fabrice Ramalingom confrontera les générations mettant en perspectives les saisons d’une vie humaine, tandis que Pol Pi, se connectera avec le ventre de la terre pour contacter les ancêtres des confins du temps. En partenariat avec Danse Dense, la dernière création de Joachim Maudet prêtera la parole aux corps muets, comme le langage secret des plantes. Enfin, les Spectacles Sauvages nous livreront leurs ambitions à venir. Un festival haut en saveur ! Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville 75020 Paris Contact : 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne https://leregarducygne.com/festival-signes-dautomne/

du 10 novembre au 6 décembre 2022

