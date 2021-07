Réveillon Réveillon Orne, Réveillon Festival de Danse – Couleurs du Silence 3 Réveillon Réveillon Catégories d’évènement: Orne

Réveillon

Festival de Danse – Couleurs du Silence 3 Réveillon, 7 août 2021, Réveillon. Festival de Danse – Couleurs du Silence 3 2021-08-07 – 2021-08-08 La Perrotière La Maison du Butoh Blanc

Réveillon Orne Réveillon La Maison du Butoh Blanc organise un festival de danse butô : danse contemporaine, danse butô, danse et sons improvisés. Avec Moeno Wakamatsu (danse), Lê Quan Ninh (sons improvisés) et les stagiaires d’été 2021. Festival dédié à Masaki Iwana. Samedi 7 août à 15h et à 19h / dimanche 8 août à 15h La Maison du Butoh Blanc organise un festival de danse butô : danse contemporaine, danse butô, danse et sons improvisés. Avec Moeno Wakamatsu (danse), Lê Quan Ninh (sons improvisés) et les stagiaires d’été 2021. Festival dédié à Masaki Iwana… info@moeno.com http://www.moeno.com/Reveillon.html La Maison du Butoh Blanc organise un festival de danse butô : danse contemporaine, danse butô, danse et sons improvisés. Avec Moeno Wakamatsu (danse), Lê Quan Ninh (sons improvisés) et les stagiaires d’été 2021. Festival dédié à Masaki Iwana. Samedi 7 août à 15h et à 19h / dimanche 8 août à 15h dernière mise à jour : 2021-07-24 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

Détails Catégories d’évènement: Orne, Réveillon Autres Lieu Réveillon Adresse La Perrotière La Maison du Butoh Blanc Ville Réveillon lieuville 48.4787#0.55952