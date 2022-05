Festival de Danse : 3ème Festival Jeunes Ballets “Danse en l’Île” BFM – Bâtiment des Forces Motrices, 20 mai 2022, Genève.

**DANSE EN L’îLE** —————— ### 3ÈME FESTIVAL JEUNES BALLETS La Fondation Dance Area organise la troisième édition de son festival international de Jeunes Ballets. Du 19 au 21 mai 2022 le festival accueille cinq compagnies juniors de France, Angleterre et Suisse qui se produiront au Bâtiment des Forces Motrices. Au programme : **Vendredi 20 mai 2022** * Ballet Preljocaj Junior * English National Ballet School * Verve * Area Jeune Ballet **Samedi 21 mai 2022** * Jeune Ballet du CNSMD Lyon * Verve * English National Ballet School * Area Jeune Ballet Un rassemblement exceptionnel de plus de 60 jeunes danseurs à l’enthousiasme communicatif et au talent certain ! Nous vous invitons à profiter de ce moment unique et rassembleur que nous espérons insipirant, enchanteur et réjouissant. **Informations et Billetterie** : [[https://fondationdancearea.ch/actions/festival-international-jeunes-ballets-2022/](https://fondationdancearea.ch/actions/festival-international-jeunes-ballets-2022/)](https://fondationdancearea.ch/actions/festival-international-jeunes-ballets-2022/) Trailer : [https://www.youtube.com/watch?v=IxrlvP8f_gM](https://www.youtube.com/watch?v=IxrlvP8f_gM)

Catégorie A : 1 soir CHF 50.- 2 soirs CHF 85.- Réduit 1 soir CHF 40.- 2 soirs CHF 70.- Catégorie B : 1 soir CHF 35.- 2 soirs CHF 60.- Réduit 1 soir CHF 25.- 2 soirs CHF 45.-

BFM – Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève



