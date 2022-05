Festival de “courts métrages photographiques” Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Festival de “courts métrages photographiques” Dinan, 7 mai 2022, Dinan. Festival de “courts métrages photographiques” Rue de l’Abbaye Abbaye – Salle Noël Mars Dinan

2022-05-07 – 2022-05-08 Rue de l’Abbaye Abbaye – Salle Noël Mars

Dinan Côtes d’Armor « Léhon Audio Photoclub » organise un festival de « courts métrages photographiques » sur le thème « De la musique avant toute chose » Deux séances vous sont proposées :

– Samedi 7 mai à 20h30

