Festival de Court Métrage Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Catégories d’évènement: Oise

Villers-Saint-Paul

Festival de Court Métrage Villers-Saint-Paul, 30 avril 2022, Villers-Saint-Paul. Festival de Court Métrage Villers-Saint-Paul

2022-04-30 18:00:00 – 2022-04-30 22:00:00

Villers-Saint-Paul Oise Le 30 avril à la salle Henri Salvador, partez à la rencontre du cinéma à travers une sélection de courts métrages et des nombreuses activités qui les accompagnent. Découvrir la diversité du cinéma grâce au court métrage. De 18h à 19h. Diffusion et débats autour d’un court métrage avec un réalisateur. A 20h : Diffusion public de plusieurs courts métrages (vote pour le prix du public et du jury). Entrée libre sur réservations au centre socioculturel le Trait d’union aux horaires d’ouverture au public. Le 30 avril à la salle Henri Salvador, partez à la rencontre du cinéma à travers une sélection de courts métrages et des nombreuses activités qui les accompagnent. Découvrir la diversité du cinéma grâce au court métrage. De 18h à 19h. Diffusion et débats autour d’un court métrage avec un réalisateur. A 20h : Diffusion public de plusieurs courts métrages (vote pour le prix du public et du jury). Entrée libre sur réservations au centre socioculturel le Trait d’union aux horaires d’ouverture au public. espacepierreperret@villers-saint-paul.fr +33 3 44 66 32 55 Le 30 avril à la salle Henri Salvador, partez à la rencontre du cinéma à travers une sélection de courts métrages et des nombreuses activités qui les accompagnent. Découvrir la diversité du cinéma grâce au court métrage. De 18h à 19h. Diffusion et débats autour d’un court métrage avec un réalisateur. A 20h : Diffusion public de plusieurs courts métrages (vote pour le prix du public et du jury). Entrée libre sur réservations au centre socioculturel le Trait d’union aux horaires d’ouverture au public. Mairie de Villers-Saint-Paul

Villers-Saint-Paul

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Villers-Saint-Paul Autres Lieu Villers-Saint-Paul Adresse Ville Villers-Saint-Paul lieuville Villers-Saint-Paul Departement Oise

Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-saint-paul/

Festival de Court Métrage Villers-Saint-Paul 2022-04-30 was last modified: by Festival de Court Métrage Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul 30 avril 2022 Oise Villers-Saint-Paul

Villers-Saint-Paul Oise