Festival de Cornouaille Festival de Cornouaille | Kemper, 21 juillet 2022, Quimper.

Festival de Cornouaille

du jeudi 21 juillet au dimanche 24 juillet à Festival de Cornouaille | Kemper

Grand Rendez-vous de la culture bretonne pendant 6 jours, le Festival Cornouaille Kemper accueille chaque année plus de 200 000 visiteurs. Implanté au cœur du Quimper historique, notre festival est une occasion unique de découvrir une culture plurielle et actuelle, et de participer à la Rencontre de l’identité bretonne avec d’autres cultures et courants musicaux.Plus de 850 bénévoles vous y accueillent, 3 000 sonneurs et danseurs passionnés vous attendent et plus de 2000 artistes vous feront voyager.

Tarif selon spectacle

En constante évolution, ce haut lieu de la culture bretonne sait allier tradition et modernité, découvertes et créations, partage et convivialité, durant 6 jours au cœur de la ville de Quimper.

Festival de Cornouaille | Kemper 5 bis rue de Kerfeunteun, 29103 QUIMPER Quimper Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-21T14:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T14:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T14:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T14:00:00 2022-07-24T23:59:00