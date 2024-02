FESTIVAL DE CONTES SOIT DIT EN PASSANT DANS QUEL ÉTAT J’ERRE ? Charmes, vendredi 23 février 2024.

FESTIVAL DE CONTES SOIT DIT EN PASSANT DANS QUEL ÉTAT J’ERRE ? Charmes Vosges

Vendredi

DANS QUEL ÉTAT J’ERRE ? par Roseline Voix à la Maison du Temps Libre à Charmes

Avec auto dérision, humour et légèreté,Roseline prête sa voix à différentes histoires d’hommes et de femmes et tente de répondre à ces questions existentielles

– quel sens trouver quand l’accès

à l’essence n’a plus de sens ?

– tout s’accélère et va plus vite mais où cours-je et vers où ?

– et surtout lorsque tout se disperse et se délite, dans quel état j’erre ?

Réservation fortement recommandée.Tout public

3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 14:30:00

fin : 2024-02-23 17:00:00

Rue du Grignon

Charmes 88130 Vosges Grand Est

L’événement FESTIVAL DE CONTES SOIT DIT EN PASSANT DANS QUEL ÉTAT J’ERRE ? Charmes a été mis à jour le 2024-01-30 par OT EPINAL ET SA REGION