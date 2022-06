Festival de Contes Nay, 6 août 2022, Nay.

Festival de Contes Place de la République Maison Carrée Nay

2022-08-06 – 2022-08-06 Place de la République Maison Carrée

Nay 64800

0 0 EUR Dans le cadre du festival de Contes de la Maison Carrée, la Compagnie Les Arts tigrés vous propose de découvrir des contes aborigènes : Kookabura.

Voici des histoires de terre rouge et poussiéreuse, peuplée d’animaux improbables sous un soleil au zénith. M’est avis que ces histoires de début du monde, où les animaux s’organisent pour vivre en harmonie, pourraient bien donner quelques idées aux petits humains. Et puis il y a la contrebasse, qui vrombit-gémit-rit, et vient donner son avis tout en nuances au fil des péripéties. Et dans son ventre il y en a, des Kookaburras ! Il y une chauve-souris qui se prend pour un oiseau, un oiseau qui rit dès le matin, une grenouille qui boit toute l’eau du pays et un kangourou qui gigote de l’arrière-train. Et peut-être aussi une vieille femme qui mange tout le monde. Ça dépend des jours…

A partir de 4 ans.

Maison Carrée

Place de la République Maison Carrée Nay

