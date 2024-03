Festival de contes l’Aslace se (ra)conte Rosheim, mardi 23 avril 2024.

Festival de contes l’Aslace se (ra)conte Rosheim Bas-Rhin

Pour cette édition, placée sous le thème du mouvement, Caroline Sire, conteuse, saura stimuler les imaginaires et enchanter les oreilles des petits comme des plus grands avec sa « Balade irlandaise » où l’on croise un crabe bavard, des lunettes de soleil sur des éléphants gris, des coqs qui font ami-ami avec des souris…. Dès 4 ans.

Pour cette édition 2024 placée sous le thème du mouvement, Caroline Sire, conteuse, saura stimuler les imaginaires et enchanter les oreilles des petits comme des plus grands avec sa « Balade irlandaise ».

Rentre chez toi, Padraig, rentre chez toi ! Ta femme attend un bébé fort comme un chêne, un vrai géant ! Rentre chez toi, Padraig, c’est le moment ! Eh, ce n’est pas tous les jours qu’on entend un crabe parler ! Où l’on croise des frères qui tombent dans des puits, des lunettes de soleil sur des éléphants gris, des coqs qui font ami-ami avec des souris… Quel embrouillamini !

A partir de 4 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 15:00:00

fin : 2024-04-23 15:45:00

21 Rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est maison.rosheim@rosheim.com

L’événement Festival de contes l’Aslace se (ra)conte Rosheim a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile