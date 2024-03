Festival de contes, l’Alsace se (ra)conte Roderen, samedi 20 avril 2024.

Festival de contes, l’Alsace se (ra)conte Roderen Haut-Rhin

Un conte pour les enfants de 3 à 6 ans qui relate les aventures de Gustave, le petit hérisson et de ses comparses, un chat et une vache.

Gustave, le petit hérisson, se réveille ; dehors, dans le jardin, un arc-en-ciel. Gustave s’émerveille devant ses couleurs et part à la recherche du trésor de l’arc-en-ciel. Cheminant, il rencontre un chat qui aime les sucettes, une vache qui soupire après son amoureux, une fleur de salade… Ensemble, ils traverseront la forêt et affronteront le loup. Où se cache leur trésor ? Peut-être juste sous leurs yeux… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-20

Rue de l’Eglise

Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est mairie@roderen.fr

