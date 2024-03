Festival de contes De Tanger à Tombouctou Marckolsheim, samedi 13 avril 2024.

Conte dans le cadre du festivcal de contes

Depuis que j’ai l’âge de cinq ans, je traverse le Maroc du Nord au Sud et me promène d’Est en Ouest. Par la magie de la parole, nous irons dans la sublime Fez puis, par un petit vent léger qui descendra de l’Atlas, nous survolerons l’inoubliable Marrakech. Nous n’oublierons pas d’aller rendre visite aux peuples de la mer, des plaines, des océans et du desert. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 15:15:00

impasse de l’Ecole

Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est mediatheque.labouilloire@ried-marckolsheim.fr

