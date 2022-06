Festival de contes 2022- Le Lébérou : Sylvie Vieville, La vieille qui tricotait des bulldozers Saint-Léon-sur-Vézère, 25 novembre 2022, Saint-Léon-sur-Vézère.

C’est l’histoire d’une enfant poussée bien droit au cœur de la vaste platitude des champs de patates, avec pour montagnes les tas de betteraves de la sucrerie, pour tempêtes, les courroux du père, pour soleil, son propre cœur vaillant

pour idole, le p’tit gars de Cœuvres-et-Valsery (Thierry, le dernier des Lafronde… ), pour printemps, la maison de la grand-mère, pour océan, la soupe à l’oseille et au lait

Un spectacle pour tous et toutes, de 8 à 108 ans

… on y apprendra aussi comment (et heureusement) les tricots se détricotent, et comment les destinées tiennent (parfois) à un fil de laine…

Mise en scène : Sophie Pavillard

Spectacle tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h10

Un spectacle pour tous et toutes, de 8 à 108 ans… on y apprendra aussi comment (et heureusement) les tricots se détricotent, et comment les destinées tiennent (parfois) à un fil de laine…

