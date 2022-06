Festival de contes 2022- Le Lébérou : Ludovic Souliman, Les mille et une vies Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Festival de contes 2022- Le Lébérou : Ludovic Souliman, Les mille et une vies Les Eyzies, 19 novembre 2022, Les Eyzies. Festival de contes 2022- Le Lébérou : Ludovic Souliman, Les mille et une vies

Halle Paysanne Les Eyzies Dordogne

2022-11-19 – 2022-11-19 Les Eyzies

Dordogne Les mille et une vies

Pour faire un conteur, qu’est-ce qu’il faut ? quelle graine, quelle fleur ? Quand on me pose la question, qu’est-ce que vous faites dans la vie et que je réponds, je suis conteur, ça me fait toujours bizarre. Je suis conteur. Je ne peux pas l’expliquer mais je peux le faire comprendre… Le conte, c’est un papillon blanc, un jour de printemps, c’est un chien aux yeux rouges remplis de haine et de peur, c’est une un éléphant bleu qui déboule en pleine rue sur des patins à roulette, c’est un homme qui cherche la Vérité, dans une ville immense, c’est un vieux petit monsieur qui craque une allumette pour allumer un feu. Les mille et une vies

Pour faire un conteur, qu’est-ce qu’il faut ? quelle graine, quelle fleur ? +33 6 85 13 91 15 Les mille et une vies

Pour faire un conteur, qu’est-ce qu’il faut ? quelle graine, quelle fleur ? Quand on me pose la question, qu’est-ce que vous faites dans la vie et que je réponds, je suis conteur, ça me fait toujours bizarre. Je suis conteur. Je ne peux pas l’expliquer mais je peux le faire comprendre… Le conte, c’est un papillon blanc, un jour de printemps, c’est un chien aux yeux rouges remplis de haine et de peur, c’est une un éléphant bleu qui déboule en pleine rue sur des patins à roulette, c’est un homme qui cherche la Vérité, dans une ville immense, c’est un vieux petit monsieur qui craque une allumette pour allumer un feu. Les Eyzies

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Les Eyzies Other Lieu Les Eyzies Adresse Halle Paysanne Les Eyzies Dordogne Ville Les Eyzies lieuville Les Eyzies Departement Dordogne

Les Eyzies Les Eyzies Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-eyzies/

Festival de contes 2022- Le Lébérou : Ludovic Souliman, Les mille et une vies Les Eyzies 2022-11-19 was last modified: by Festival de contes 2022- Le Lébérou : Ludovic Souliman, Les mille et une vies Les Eyzies Les Eyzies 19 novembre 2022 Halle Paysanne Les Eyzies Dordogne

Les Eyzies Dordogne