Festival de Contes, 7 août 2022, .

Festival de Contes

2022-08-07 – 2022-08-07

0 0 EUR Dans le cadre du festival de Contes de la Maison Carrée, la conteuse Marie Thomas vous propose de découvrir : La souris qui parle deux langues et autres contes.

Le petit garçon, « un nino », est espagnol et il a un sérieux souci : il ne parle pas la même langue que les gens du pays. Il se sent bête ; on se moque de lui ; c’est dans les bras de ses parents qu’il trouve, dans un premier temps, du réconfort. Ceux-ci chantent, racontent à leur petit garçon, des histoires en français, en espagnol qui le font rire, l’apaisent : « La souris qui parle deux langues », « La grand-mère qui aimait faire la sieste », « Clémentina ». Et puis, au-delà de la barrière de la langue, l’enfant découvre le langage du cœur, celui qui rassemble et tout s’arrange.

A partir de 4 ans.

