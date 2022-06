Festival de Contes, 7 août 2022, .

Festival de Contes

2022-08-07 – 2022-08-07

0 0 EUR Dans le cadre du festival de Contes de la Maison Carrée, la Compagnie des Arts Tigrés vous propose de découvrir : Dans les Bois.

Une exploration de notre relation au vivant à partir de mythes, contes, rêves et récits de peuples premiers. Dans certains récits, la proie chassée est un beau-frère à respecter. Dans d’autres, de

grands ancêtres sont passés par là et ont laissé des traces. Deux chiens ont dessiné des pistes que l’on peut suivre encore. Dans une improvisation musicale, quelque chose point à bas bruit, ça

s’ensauvage et voilà que surgit, par la voix de la conteuse, l’ourse qui fait naître les nuages. Puis la musique grouille dans les graves, préparant la lointaine rencontre d’une femme et d’un oiseau.

Métamorphoses. Qui du son, du mot, du regard ou du silence est le jaguar ?

Rendez-vous à la Maison carrée pour une promenade surprise. A partir de 6 ans.

Dans le cadre du festival de Contes de la Maison Carrée, la Compagnie des Arts Tigrés vous propose de découvrir : Dans les Bois.

Une exploration de notre relation au vivant à partir de mythes, contes, rêves et récits de peuples premiers. Dans certains récits, la proie chassée est un beau-frère à respecter. Dans d’autres, de

grands ancêtres sont passés par là et ont laissé des traces. Deux chiens ont dessiné des pistes que l’on peut suivre encore. Dans une improvisation musicale, quelque chose point à bas bruit, ça

s’ensauvage et voilà que surgit, par la voix de la conteuse, l’ourse qui fait naître les nuages. Puis la musique grouille dans les graves, préparant la lointaine rencontre d’une femme et d’un oiseau.

Métamorphoses. Qui du son, du mot, du regard ou du silence est le jaguar ?

Rendez-vous à la Maison carrée pour une promenade surprise. A partir de 6 ans.

Dans le cadre du festival de Contes de la Maison Carrée, la Compagnie des Arts Tigrés vous propose de découvrir : Dans les Bois.

Une exploration de notre relation au vivant à partir de mythes, contes, rêves et récits de peuples premiers. Dans certains récits, la proie chassée est un beau-frère à respecter. Dans d’autres, de

grands ancêtres sont passés par là et ont laissé des traces. Deux chiens ont dessiné des pistes que l’on peut suivre encore. Dans une improvisation musicale, quelque chose point à bas bruit, ça

s’ensauvage et voilà que surgit, par la voix de la conteuse, l’ourse qui fait naître les nuages. Puis la musique grouille dans les graves, préparant la lointaine rencontre d’une femme et d’un oiseau.

Métamorphoses. Qui du son, du mot, du regard ou du silence est le jaguar ?

Rendez-vous à la Maison carrée pour une promenade surprise. A partir de 6 ans.

dernière mise à jour : 2022-05-27 par