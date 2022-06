Festival de Contes, 6 août 2022, .

Festival de Contes

2022-08-06 – 2022-08-06

0 0 EUR Dans le cadre du festival de Contes de la Maison Carrée, la Compagnie Laluberlu vous propose de découvrir : Broutches.

Qu’est ce qu’une broutche ? Une broutche est une sorcière. Oui, mais encore. Cela n’explique pas tout. Qui sont-elles ces femmes, ces guérisseuses, sages-femmes, chamanes, magiciennes ? S’il n’y avait qu’une réponse, il y aurait toujours des bûchers. Et il n’y aurait qu’un seul conte. Il s’inscrit ici, en Béarn, où au 16e siècle on brûlait et on pendait encore ces femmes marginalisées.

Ce spectacle s’inscrit aussi dans une lignée, celle de ces femmes dont les histoires sont brodées les unes avec les autres, à travers les contes, à travers les âges.

A partir de 9 ans.

