Festival de Contes

Festival de Contes, 6 août 2022, . Festival de Contes

2022-08-06 – 2022-08-06 0 0 EUR Dans le cadre du festival de Contes de la Maison Carrée, la Compagnie à Cloche Pied vous propose de découvrir un conte africain.

Contes, comptines, manipulations, jeux de doigts, bruitages, chansons et berceuses d’Afrique mêlant français, dialectes africains et des instruments : Guitare, balafon, tambour d’aisselle, tambour sabar… Cocorico ! Cocorico ! « Maman, réveille-toi le coq a chanté !! ». Ce matin, Maman Fatou dort profondément. Babaye prépare son petit déjeuner… mais la galette de mil

s’échappe.

Sur inscription Dans le cadre du festival de Contes de la Maison Carrée, la Compagnie à Cloche Pied vous propose de découvrir un conte africain.

Contes, comptines, manipulations, jeux de doigts, bruitages, chansons et berceuses d’Afrique mêlant français, dialectes africains et des instruments : Guitare, balafon, tambour d’aisselle, tambour sabar… Cocorico ! Cocorico ! « Maman, réveille-toi le coq a chanté !! ». Ce matin, Maman Fatou dort profondément. Babaye prépare son petit déjeuner… mais la galette de mil

s’échappe.

Sur inscription Dans le cadre du festival de Contes de la Maison Carrée, la Compagnie à Cloche Pied vous propose de découvrir un conte africain.

Contes, comptines, manipulations, jeux de doigts, bruitages, chansons et berceuses d’Afrique mêlant français, dialectes africains et des instruments : Guitare, balafon, tambour d’aisselle, tambour sabar… Cocorico ! Cocorico ! « Maman, réveille-toi le coq a chanté !! ». Ce matin, Maman Fatou dort profondément. Babaye prépare son petit déjeuner… mais la galette de mil

s’échappe.

Sur inscription dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville