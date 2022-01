Festival de conférences gesticulées Concarneau, 29 janvier 2022, Concarneau.

Festival de conférences gesticulées Rue du Maréchal Foch Maison des associations Concarneau

2022-01-29 – 2022-01-29 Rue du Maréchal Foch Maison des associations

Concarneau Finistère

Festival « T’es toi, j’te cause » Du 20 au 30 janvier 2022

Pour sa 5ème édition, le Festival « T’es toi, j’te cause » vous propose 6 conférences gesticulées et des ateliers qui vous permettront de libérer votre parole, d’aiguiser votre sens critique et d’échanger.

Le comité de programmation a invité sur le territoire sud finistérien des gesticulants de différents horizons. Ils aborderont des thèmes aussi variés que le racisme, l’agriculture, la sexualité, les préjugés, les communs et des sujets de sociétés…

• Une conférence gesticulée c’est quoi ?

C’est une forme scénique mélangeant du savoir et l’histoire de vie du (de la) gesticulant(e), de l’humour, de l’autodérision et un atterrissage politique.

• Les ateliers

Pour que la conférence gesticulée ne soit pas qu’un spectacle, nous vous proposons d’agir ici et maintenant dans nos ateliers… Rejoignez-nous pour construire ensemble.

Atelier « consentir, Kesako? » associé à la conférence » ma petite robe rose et mes nibards »- par Julie Tessuto

Festival « T’es toi, j’te cause » Du 20 au 30 janvier 2022

Pour sa 5ème édition, le Festival « T’es toi, j’te cause » vous propose 6 conférences gesticulées et des ateliers qui vous permettront de libérer votre parole, d’aiguiser votre sens critique et d’échanger.

Le comité de programmation a invité sur le territoire sud finistérien des gesticulants de différents horizons. Ils aborderont des thèmes aussi variés que le racisme, l’agriculture, la sexualité, les préjugés, les communs et des sujets de sociétés…

• Une conférence gesticulée c’est quoi ?

C’est une forme scénique mélangeant du savoir et l’histoire de vie du (de la) gesticulant(e), de l’humour, de l’autodérision et un atterrissage politique.

• Les ateliers

Pour que la conférence gesticulée ne soit pas qu’un spectacle, nous vous proposons d’agir ici et maintenant dans nos ateliers… Rejoignez-nous pour construire ensemble.

Atelier « consentir, Kesako? » associé à la conférence » ma petite robe rose et mes nibards »- par Julie Tessuto

Rue du Maréchal Foch Maison des associations Concarneau

dernière mise à jour : 2022-01-15 par