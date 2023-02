FESTIVAL DE COMPANS 2023 SALLE COLUCHE, 10 mars 2023, COMPANS.

FESTIVAL DE COMPANS 2023 SALLE COLUCHE. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

MAIRIE DE COMPANS présente ce festival Chimène BADI« J’ai été bercée par ses chansons… Aujourd’hui je m’autorise à les interpréter. » Après 20 ans de carrière à succès, Chimène Badi relève le défi de rendre hommage à celle qui a été son modèle : Edith Piaf. 12 titres mythiques d’un répertoire qui a changé le cours de la chanson française, des textes passionnés, des mélodies légendaires, magnifiés par la voix intemporelle de Chimène. Tantôt jazzy et dansant, tantôt puissant et bouleversant, cet album est un hommage vibrant à une artiste éternelle.En première partie :Milan C.Révélé à l’émission The Voice en 2020, Milan C. poursuit sa trajectoire. Son genre musical : rnb américain mid-tempo à la pop, jusqu’à la musique afro-caraïbéenne ; il marque de sa plume et de sa voix plusieurs sonorités et c’est par ce chemin qu’il raconte son vécu et celui des siens. Doutes et amour, une thématique qui donne vie à des textes emplis de sincérité. Clips poétiques, colorés et enivrants … Sortie d’un EP, axé sur un univers romantique et mélancolique, porté par un piano-voix. C’est ainsi que Milan C. marque les esprits et touche les cœurs par son art.Louis BEYC’est un artiste de Juvisy qui a toujours fait de la musique dès son plus jeune âge. C’est un moyen d’expression d’aisance innée qu’il a pour la scène. Il s’approprie des standards d’hier et d’aujourd’hui pour trouver son style et se faire connaître. Il se lance dans la création de son premier album, quelques mois avant l’arrivée de la pandémie. En 2021, il se dévoile au grand jour avec un 1er single « Run Away. En 2022, un 2ème titre « Bliss » tiré de son 1er album « Touché » qui sortira peu après avec un 3ème titre qui rythmera notre quotidien. Influences musicales 70’ portent tout autant sur des notes soul, funk, disco et french touch électro.

SALLE COLUCHE COMPANS Cour de la mairie-rue de la Mairie Seine-et-Marne

