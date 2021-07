Les Pilles Les Pilles Drôme, Les Pilles Festival de cirque « Pilles sous les étoiles » Les Pilles Les Pilles Catégories d’évènement: Drôme

Festival de cirque « Pilles sous les étoiles » 2021-07-08 – 2021-07-11 sortie est du village Place de l'Olivier
Les Pilles Drôme

Les Pilles Drôme EUR Venez découvrir ou redécouvrir le festival de cirque, Pilles sous les éloiles.

Cette édition 2021 se tiendra sur 4 jours avec au programme plus d’une douzaine de représentations, des animations, un 2ème chapiteau et 2 grandes scènes en extérieures… contact@cyrknop.fr +33 6 66 18 84 10 dernière mise à jour : 2021-07-03 par

