FESTIVAL DE CIRQUE LUN.E.S Montpellier, jeudi 29 février 2024.

FESTIVAL DE CIRQUE LUN.E.S Montpellier Hérault

LUN.E.S a pour objectif de rassembler des publics variés autour du cirque et de ses valeurs profondément humanistes. Le festival s’adresse à toutes les générations et aborde les questions sociétales et environnemen­tales majeures du XXlème siècle.

Les spectateurs pourront y découvrir un parcours composé de performances hybrides, surréalistes et engagées. Mettant en exergue une inclusivité totale où des formes burlesques côtoient des spectacles plus réflexifs, une grande diversité d’équipes artistiques y est présentée.

Au programme notamment:

Lancement de LUN.E.S chez Chic et Bohème (Beaux Arts)

Mercredi 29 février à 18h

Tic tac … créature.s en tous genre.s, prenez part au lancement de cette nouvelle aventure lunaire. Venez vivre et découvrir les plaisirs que nous vous avons concoctés au cœur d’une taverne extraordinaire où les beaux objets côtoient de subtiles saveurs !

RAVE LUCID Cie Mazelfrefen

Samedi 2 mars à 19h

DOMAINE D’O MONTPELLIER

Sur les rythmes effrénés d’une musique électro, Rave Lucid invente une rave collective en s’inspirant du monde des battles et en réutilisant les codes et techniques de la danse électro. Une pièce frénétique, hypnotique et engagée qui regroupe 10 interprètes virtuoses. un époustouflant hommage à la culture musicale et chorégraphique électro.

Omâ Cie Bolbol

Samedi 9 mars à 16h

THÉATRE LA VISTA CHAPELLE MONTPELLIER

Omâ ou les privilèges de la patate est une création explorant le hasard de nos origines et les privilèges qui en découlent.

Avec honnêteté et autodérision, l’artiste irano-allemande, Roxana Küwen Arsalan cherche à démasquer l’absurdité des catégorisations. Jonglage, contorsion et jeu se complètent ici pour manifester la beauté de se compliquer la vie pour être entièrement soi-même.

et bien d’autres festivités !

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site officiel .

178 Rue de la Carriérasse

Montpellier 34090 Hérault Occitanie

