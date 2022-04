Festival de cirque Amfreville, 27 mai 2022, Amfreville.

Festival de cirque Amfreville

2022-05-27 – 2022-05-27

Amfreville Calvados Amfreville

Davis DIMITRI, artiste de renommée internationale, offre dans un univers intime et artisanal, un programme de cirque qui vacille entre rires et frissons. Il raconte avec authenticité et générosité son histoire du cirque où il conjugue à la première personne tous les temps et ses nombreux talents.

Davis DIMITRI, artiste de renommée internationale, offre dans un univers intime et artisanal, un programme de cirque qui vacille entre rires et frissons. Il raconte avec authenticité et générosité son histoire du cirque où il conjugue à la première…

+33 2 31 78 70 34

Davis DIMITRI, artiste de renommée internationale, offre dans un univers intime et artisanal, un programme de cirque qui vacille entre rires et frissons. Il raconte avec authenticité et générosité son histoire du cirque où il conjugue à la première personne tous les temps et ses nombreux talents.

Kevin Bray

Amfreville

dernière mise à jour : 2022-04-21 par