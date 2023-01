Festival de cinéma Travelling Rennes Rennes GROUPE OT DE RENNES Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Rennes Pour cette 33e édition, direction Prague, après La Nouvelle Orléans, Beyrouth, Vienne et tant d’autres… Au gré des histoires, des quartiers, des ambiances découvrez une ville réelle ou fantasmée. Ses couleurs, ses odeurs, son rythme, ses habitants… Portraits de cinéastes, rencontres, ciné-concerts, récit-concert, expo photos… prolongent les séances de projection. Sans oublier des films culte à voir ou à revoir. Et puis bien sûr toujours Travelling Junior et sa sélection de pépites des quatre coins du monde. Séances spéciales, compétition de courts métrages, coup de projecteur sur les innovations de la section « Mutations numériques… complètent ce menu foisonnant. Sans compter le florilège de courts et longs métrages témoignant de la richesse et de la vitalité de la création cinématographique en Bretagne ! Pas de doute, vous allez devoir poser une semaine de congés pour éviter la frustration ! clairobscur@clairobscur.info +33 2 23 46 47 08 https://www.clairobscur.info/Accueil-Travelling-3039-0-0-0.html Rennes

