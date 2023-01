FESTIVAL DE CINÉMA R’EMBOBINAGES Épinal Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges 6ème édition du festival de cinéma R’embobinages : Des films anciens, de genres différents – muet, comédie, drame, western…- avec un fil conducteur.

Après l’enfance en 2022, La FEMME AU CINEMA sera à l’honneur. Tous les films sont précédés d’une présentation et suivis d’un échange, animés par Jean-Marc VIRET. +33 6 61 17 77 33 http://centreleolagrange.fr/ CENTRE LEO LAGRANGE 6 Rue Salvador Allende Épinal

