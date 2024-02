Festival de cinéma « Les Toiles Filantes » Cinéma Jean Eustache Pessac, lundi 26 février 2024.

Festival de cinéma « Les Toiles Filantes » Les festival « Les Toiles Filantes » revient du 26 février au 3 mars 2024 pour des animations fantastiques ! 26 février – 3 mars Cinéma Jean Eustache Billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-26T11:00:00+01:00 – 2024-02-26T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T11:00:00+01:00 – 2024-03-03T19:00:00+01:00

Un festival de cinéma annuel

Les Toiles Filantes, l’incontournable festival jeune public organisé par le Cinéma Jean Eustache rouvre ses portes le 26 février ! Chaque année, le festival Les Toiles Filantes donne rendez-vous aux jeunes spectateurs (les 3-12 ans et leurs familles) pour venir fêter le 7e art au Cinéma Jean Eustache.

Un thème original

La 19e édition du festival revient avec un thème des plus alléchants : « Les p’tits plats dans l’écran ! », l’occasion d’aborder l’univers de la table, de l’alimentation, de la gourmandise et des saveurs – salées ou sucrées, d’ici et d’ailleurs.

Films & animations

Aux côtés des films incontournables (Charlie et la chocolaterie, version Burton évidemment), vous pourrez également découvrir Le Parfum de la carotte, La Chance sourit à Mme Nikuko (un film-ovni venu du Japon) ou le tout récent Linda veut du poulet.

Comme l’alimentation est un sujet universel, qui touche les grands comme les petits, il ouvre d’infinies possibilités quant aux animations, ateliers et accompagnements de séances qui font la particularité des Toiles filantes. Et permet une ouverture ludique vers des préoccupations très sérieuses : flatter ses papilles et se faire plaisir, oui, mais de manière responsable : variée, respectueuse de sa propre santé, du cycle des saisons, des circuits courts…

