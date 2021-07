Saint-Geoire-en-Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine Isère, Saint-Geoire-en-Valdaine Festival de cinéma «Images en Balade» Saint-Geoire-en-Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine Catégories d’évènement: Isère

Festival de cinéma «Images en Balade» Saint-Geoire-en-Valdaine, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saint-Geoire-en-Valdaine. Festival de cinéma «Images en Balade» 2021-07-21 – 2021-07-31

Saint-Geoire-en-Valdaine Isère Saint-Geoire-en-Valdaine En plein air, en grange ou en balade… Chaque année, Images en Balade vous donne rendez-vous fin juillet en Pays Voironnais pour découvrir des pépites du cinéma de façon originale ! imagesenbalades@laretine.org http://imagesenbalade.com/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Geoire-en-Valdaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Geoire-en-Valdaine Adresse Ville Saint-Geoire-en-Valdaine lieuville 45.45612#5.63606