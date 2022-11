FESTIVAL DE CINÉMA FECRECCAS Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Ne manquez pas le Festival de cinéma FECRECCAS du 25 au 27 novembre 2022 à la salle Rabelais ! Le thème « L’égalité des sexes aujourd’hui, pour un avenir durable ».

Le pays invité est le PARAGUAY. Inauguration le vendredi 25 au Salon du Belvédère (Corum)

2 tables rondes les samedi 26 novembre à 15h30 Auditorium St Charles – Place Albert 1er et le dimanche 27 novembre à 15h30 à la salle Pétrarque. Ne manquez pas le Festival de cinéma FECRECCAS du 25 au 27 novembre 2022 à la salle Rabelais ! fecreccas@outlook.fr +33 6 51 80 22 20 Montpellier

