Annulé en 2020, le prochain Festival International du Cinéma et Musique de Film de La Baule se tiendra du 23 au 27 juin prochain. Il rendra hommage au compositeur Philippe Sarde à l’occasion de ses 50 ans de carrière.

Organisée par Christophe Barratier et Sam Bobino, avec le soutien de la Ville de La ​Baule, la Sacem, le CNC, la Région des Pays de La Loire, le Groupe Barrière, le Palais des Congrès Atlantia et AG2R LA MONDIALE.

L’invité d’honneur, cette année, sera le grand compositeur français Philippe SARDE, à qui l’on doit plus de 200 musiques de films, nommé à l’Oscar de la meilleure musique pour « Tess », compositeur également des films « César et Rosalie », « Les Choses de la vie », « La Guerre du feu », « Fort Saganne », « Le locataire », « L’Ours » ou plus récemment « Quai D’Orsay » … Cet hommage lui sera rendu à l’occasion de ses 50 ans de carrière.

Philippe SARDE sera le 7ème compositeur honoré par le Festival International du Cinéma et Musique de Film de La Baule, après Francis Lai, Michel Legrand, Lalo Schifrin, Vladimir Cosma, Eric Serra et Gabriel Yared en 2019.

A cette occasion, tout comme ses prédécesseurs, il donnera un concert à La Baule ainsi qu'une Master Class.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-23T09:00:00 2021-06-23T19:00:00;2021-06-24T09:00:00 2021-06-24T19:00:00;2021-06-25T09:00:00 2021-06-25T19:00:00;2021-06-26T09:00:00 2021-06-26T19:00:00;2021-06-27T09:00:00 2021-06-27T19:00:00

