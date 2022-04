Festival de Cinéma de Loches Loches, 11 juin 2022, Loches.

Festival de Cinéma de Loches Loches

2022-06-11 – 2022-06-11

Loches Indre-et-Loire

L’objectif est de réunir sur une journée cinéphiles et cinéastes, public et professionnels autour d’une sélection variée de fictions et de documentaires. A l’issue de la projection, le jury, composé de réalisateurs, d’acteurs et de techniciens du cinéma français, remettront un ensemble de prix aux meilleurs courts-métrages proposés.

Cette année, le festival se donne aussi pour objectif de participer à la démarche nationale de ramener les spectateurs dans les salles obscure. En effet, à cause de la crise sanitaire, un grand nombre de cinéphile (notamment dans les catégories les plus âgées) ne sont pas retourné voir des films après le 3ème confinement. Une baisse d’audience triste, influencée par l’avènement des plateformes, qui joue sur l’attractivité des villes de cinéma et sur le milieu

Réunion sur une journée de cinéphiles et cinéastes, public et professionnels autour d’une sélection de fictions et de documentaires. A l’issue de la projection, le jury, composé de réalisateurs, d’acteurs et de techniciens du cinéma, remettront un ensemble de prix aux meilleurs courts-métrages.

shadow.studio37@gmail.com +33 7 83 68 25 92 https://festivaldecinemadeloches.fr/

Gaylord LEBLANC

Loches

