Loire-Atlantique Aigrefeuille-sur-Maine À l’affiche : 3 projections de films d’aventures qui vous feront voyager à coup sûr ! Ouvert à tout public, vivez l’expérience inoubliable à deux pas de chez vous, de soirées conviviales et familiales autour de films à (re)découvrir au clair de lune. Dans une ambiance champêtre, chacun, petits et grands, trouvera de quoi se restaurer sur place et notamment déguster, comme à l’époque de « La dernière séance », des friandises proposées par les ouvreuses. Alors n’oubliez pas d’apporter votre serviette de plage, votre siège ou votre transat, pour profiter pleinement de ces moments.

+33 2 40 06 61 20

