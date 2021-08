Festival de Cinéma de Douarnenez 2021 Douarnenez, 21 août 2021, Douarnenez.

Festival de Cinéma de Douarnenez 2021 2021-08-21 – 2021-08-28

Douarnenez Finistère

Peuples et luttes en Grèce.

Depuis bientôt 43 ans le Festival de Cinéma de Douarnenez réitère la même question : comment habiter la terre ? Pour ne pas se contenter de réponses théoriques et désincarnées, nous invitons des habitant·e·s d’ailleurs à témoigner de leur relation à leur environnement naturel, culturel, sensible. Et ce notamment à travers leur cinéma. En 2021, le Festival de Cinéma de Douarnenez accueillera le cinéma grec dans toute sa diversité. Un cinéma qui aborde l’histoire récente et tourmentée de la Grèce, les voix minoritaires, les difficultés engendrées par la crise, le sort réservé aux réfugiés … L’occasion aussi de présenter, comme chaque année, un panorama de la production cinématographique bretonne à travers le Grand cru Bretagne, de prendre des nouvelles des invité·e·s des éditions précédentes via la section Grande Tribu, de retrouver le Monde des Sourd·e·s, de sensibiliser le Jeune Public, d’interroger les identités et les corps à travers un parcours LGBTQI… Le tout dans une ambiance festive dont nous avons le plus grand besoin !

+33 2 98 92 09 21 https://www.festival-douarnenez.com/

