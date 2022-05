Festival de cinéma: Créatures Entraygues-sur-Truyère, 21 juillet 2022, Entraygues-sur-Truyère.

Festival de cinéma: Créatures Centre du village Entraygues-sur-Truyère

2022-07-21 – 2022-07-24

Centre du village Aveyron Entraygues-sur-Truyère

Parfois, pour des raisons mystérieuses, que le festival de Cinécure Créatures ! se propose d’explorer, hommes et animaux se mélangent, produisant d’étranges créatures.

Un maléfice aura enfermé un homme dans le corps d’une bête, des êtres mi-hommes mi-animaux surgissent des films, des récits et de nos mémoires, etc. L’âme d’un animal habite le corps d’un homme. Une bête vous visite dans vos rêves ? C’est un ancêtre qui vous apporte un message ! Un chamane saura converser avec lui. Il arrive qu’un lapin blanc porte une veste et une montre à gousset. Une araignée radioactive vous mord et vous grimpez aux murs.

Humains et non humains voyagent en nous et inventent des créatures hybrides fantastiques. Elles sauront vous réjouir, vous faire peur, vous intriguer, vous interroger, rencontrer votre part animale !

Cet envoûtant festival de films et de littérature vous permettra de les rencontrer au bord de l’eau, sous les étoiles ! Prudence ! Vous les croiserez peut-être aussi dans une ruelle du village. Convivialité et moments festifs, apéro-lecture dans la cour de l’école communale en musique, librairie nomade, ateliers divers, projections en plein air à la confluence du Lot et de la Truyère et dans le petit cinéma du village, un ciné-concert pour clôturer l’aventure !

Organisé par l’Association Cinécure, en partenariat avec l’Association Ciné pour tous soutenu par la Communauté de Communes

Projections en plein-air, ciné-concert, conférences, ateliers

