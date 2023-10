Festival de ciné-débat projection transition Cinéma les 7 Parnassiens Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 17 novembre 2023 au dimanche 19 novembre 2023 :

vendredi

de 14h00 à 00h00

samedi

de 10h00 à 23h00

dimanche

de 10h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

Projection Transition, le festival de ciné-débat sur les enjeux de la transition écologique, revient pour sa 4e édition du 17 au 19 novembre au cinéma Les 7 parnassiens à Paris.

Pendant 3 jours, festivaliers et experts de tous horizons s’immergent dans plusieurs récits cinématographiques afin de s’interroger sur des enjeux de société autour d’une thématique clé de l’écologie.

Face à la multiplication des crises, la tentation est grande de perdre espoir et de se sentir impuissant. Le pire serait de détourner le regard et de se recroqueviller sur soi. Et si nous imaginions, réinventions et réenchantions le monde que nous partagerons demain ?

Le festival de ciné-débat Projection Transition portera haut et fort la thématique de la reconstruction sociale et climatique.

Sept films, chacun suivi d’un débat, permettront de mettre l’accent sur ces enjeux à travers une programmation engagée :

– 12 Hommes en colère de Sydney Lumet : Transition : comment faire basculer les opinions

– 2001 : l’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick : Écologie et modernité : quel sens donner au progrès ?

– Captain Fantastic de Matt Ross : Du rêve à la réalité, comment faire société(s) demain ?

– Fight Club de David Fincher : L’engagement : une crise d’identité ?

– Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh : Dans quelle ville vivre demain ?

– Le Règne animal de T. Cailley : Comment (re)bâtir notre lien au vivant ?

– Tambien la lluvia de Icíar Bollaín : L’eau, une ressource pas si commune ?

Cinéma les 7 Parnassiens 98, Boulevard du Montparnasse 75014 Paris

Contact : https://projectiontransition.fr/ communication@projectiontransition.fr https://www.facebook.com/FestivalProjectionTransition https://www.facebook.com/FestivalProjectionTransition https://www.parnassiens.com/tarifs/

© Jérôme Lecomte et Léa Fourcade