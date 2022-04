Festival de chorales de Paris Centre Mairie de Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival de chorales de Paris Centre Mairie de Paris Centre, 14 juin 2022, Paris. Le mardi 14 juin 2022

de 19h30 à 20h30

. gratuit Dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre du rendez-vous “De la Culture avant toute chose” et de la première édition de son festival de chorales, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 14 juin dès 19h30 sur son parvis. La chorale Aisthanoumai c’est découvrir ensemble des airs voyageurs, s’étonner de nouvelles harmonies, de nouveaux rythmes. C’est la garantie d’un voyage vers des airs chiliens, slaves, japonais, français, grecs, brésiliens, africain etc. Valérie Sion, cheffe de chœur, est passionnée de transmission, de pédagogie. Elle vous proposera des chemins passant par le corps, les yeux, les oreilles, le sens du texte, les émotions, l’envie de partager ou de jouer ! Ensuite, on écoutera Podium, un chœur gay de variété, qui réunit depuis ses débuts entre 40 et 60 choristes selon les saisons. L’objet de l’association est le chant choral à 4 voix, la promotion de la variété française et internationale, et l’épanouissement artistique et culturel de ses membres. Rendez-vous dès 19h30 sur le parvis de la mairie pour assister à ces concerts. Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://www.facebook.com/mairiepariscentre

Mairie de Paris Centre

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie de Paris Centre Adresse 2 rue Eugène Spuller Ville Paris lieuville Mairie de Paris Centre Paris Departement Paris

Mairie de Paris Centre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival de chorales de Paris Centre Mairie de Paris Centre 2022-06-14 was last modified: by Festival de chorales de Paris Centre Mairie de Paris Centre Mairie de Paris Centre 14 juin 2022 Mairie de Paris Centre Paris Paris

Paris Paris