Dans le cadre du rendez-vous “De la Culture avant toute chose” et de la première édition de son festival de chorales, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 28 juin dès 19h30 sur son parvis. A l’occasion du festival de chorales de Paris Centre, nous accueillerons le chœur d’enfants Sotto Voce, reconnu en France pour l’originalité de ses prestations, ses créations et son répertoire très varié allant de la musique classique à la comédie musicale américaine en passant par le jazz et la chanson française ! Enfin, découvrez le chœur Armonia sous la direction de Vincent de Rooster. Ce choeur est ouvert à tous: élèves du collège et du lycée, personnel enseignant et administratif, parents du primaire et du secondaire. Il permet une pratique du chant polyphonique, de la renaissance à l’époque contemporaine. Des concerts sont donnés plusieurs fois dans l’année, tant à la Chapelle de Massillon que dans des lieux publics. Rendez-vous dès 19h30 sur le parvis de la mairie pour assister à ces concerts. Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://www.facebook.com/mairiepariscentre

