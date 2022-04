Festival de chorales de Paris Centre : concerts du choeur Equivox et de Yacapella Mairie de Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival de chorales de Paris Centre : concerts du choeur Equivox et de Yacapella

Le mardi 31 mai 2022

de 19h30 à 20h30

gratuit

Dans le cadre du rendez-vous “De la Culture avant toute chose”, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 31 mai dès 19h30 sur son parvis pour célébrer la première édition du festival de chorales. Nous accueillons les chorales Equivox ainsi que Yacapella pour ce premier concert du festival de chorales de Paris Centre ! Le chœur Equivox a été créé en 1989 par une dizaine d’amis pour participer aux « Gay Games » de Vancouver. Aujourd’hui, Equivox constitue l’unique chœur de Paris destiné à l’ensemble de la communauté LGBTQIA+ et compte près de 70 choristes, répartis dans 4 pupitres (altos, basses, sopranes, ténors). On ne présente plus Yacapella qui, depuis 2017 avec les Voisins du Dessus, proposent Yacappella, la chorale participative, à la mairie de Paris Centre. C’est à partir de 2019 qu’un rendez-vous mensuel supplémentaire est mis en place en collaboration avec le Carreau du Temple puis dans d’autres lieux parisiens. Rendez-vous dès 19h30 sur le parvis de la Mairie de Paris Centre pour assister gratuitement aux concerts. Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://www.facebook.com/mairiepariscentre

