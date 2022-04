Festival de chorales de Paris Centre : concert de l’Association Chœur International de Femmes de Paris Mairie de Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre du rendez-vous “De la Culture avant toute chose” et de la première édition de son festival de chorales, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 7 juin dès 19h30 sur son parvis. L’Association Chœur International de Femmes de Paris regroupe quatre ensembles : Exaudio explore un répertoire classique et de musique du monde chanté dans la langue d’origine, de l’Amérique à l’Afrique et de J. S. Bach à Benjamin Britten.

Les hautes de gammes interprètent des standards de jazz, des gospels et des chansons françaises, des Beatles à Franck Sinatra ou Joe Dassin. Sonic swing travaille un répertoire de jazz et de musique actuelle, de George Gershwin à Annie Lennox !

West wing est un ensemble dédié à la découverte de la voix et de la technique vocale appliquée au chant choral.

La chorale des Gamme’elles a été créée en 2005, avec pour but de contribuer à la visibilité des lesbiennes dans le champ artistique et militant. C’est à l’heure actuelle la seule chorale lesbienne en Ile-de-France. Le répertoire est éclectique (classique/monde/variété). Rendez-vous dès 19h30 sur le parvis de la Mairie de Paris Centre pour assister à leur concert. Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://www.facebook.com/mairiepariscentre

