2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05 23:00:00

Festival de chants de Marin à la Hougue
Saint-Vaast-la-Hougue
2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05 23:00:00
Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Les chants de marins vont envahir l'enceinte du fort de la Hougue à l'occasion du festival La Hougue, terre de marins. Cela va permettre à tous de découvrir la culture des chants marins. Nous vivons dans un département cerné par la mer, alors les chants de marins font partie de notre culture. repas le samedi soir et repas le dimanche midi.

+33 2 33 54 51 80

