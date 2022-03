FESTIVAL DE CHANT CHORAL Golbey Golbey Catégories d’évènement: Golbey

Golbey Vosges Golbey Du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2022 : 14ème Festival de chant choral

Golbey Animation et les JMF vous proposent 3 jours de concerts avec au programme :

– Vendredi 20h30 : Accroch’Notes (Neufchâteau) ; Chœur d’un soir (Monthureux, Bellefontaine, Fontenoy le Château) et Les Madrigales (Nancy)

– Samedi 20h30 : Chœur Swing (Laxou) ; Oiseau Lyre (Pouxeux) ; Chœur mixte de Faridol (Laxou )

– Dimanche 15h00 : Chor’Hommes (Charleville-Mézières) et Les Echos (Aillevillers, Val d’Ajol et Vesoul)

Tarif : 5,00 euros – 12 euros les 3 concerts / gratuit pour les -12ans +33 3 29 31 43 77 Golbey Animation

