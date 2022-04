Festival de chansons nous voix là Redon, 11 mai 2022, Redon.

Festival de chansons nous voix là P’tit Théâtre Notre Dame de Redon 1 Quai Surcouf Redon

2022-05-11 – 2022-05-15 P’tit Théâtre Notre Dame de Redon 1 Quai Surcouf

Redon Ille-et-Vilaine

L’association Nous Voix Là organise un festival autour de la chanson française. Des apéros concert (élèves du conservatoire, du groupement culturel, de l’IME de la Bousselais), des soirées cabaret (les Vieux Fourneaux -Joël Bosc duo et Pierre-Yves Renard trio, Affaire à Suivre), une soirée Goguette et Karaoké collectif, un ciné Karaoké (au ciné Manivel), une visite guidée et chantée et des concerts (Chorale Florilège, Alexis HK).

contact@nousvoixla.fr

