Chambord Loir-et-Cher Chambord Loir-et-Cher 15 35 EUR Festival de Chambord. Depuis sa création en 2011, le Festival de Chambord propose une programmation éclectique qui traverse l’histoire de la musique, jusqu’aux compositions de notre temps. Sa 11e édition se composera de 13 concerts donnés dans le cadre fastueux de la cour du château ou de salles plus intimes, où se croiseront musiciens de stature internationales et talents émergents. Avec : Le Balcon, Olivier Baumont & Denis Podalydès, Philippe Cassard & Natalie Dessay, Le Concert de la Loge, Quatuor Zaïde, Vanessa Wagner… Le Festival de Chambord propose une traversée des répertoires et des époques avec des artistes et ensembles internationalement reconnus mais aussi jeunes talents. La plupart des concerts auront lieu dans la cour, certains, plus intimes, seront donnés dans le château. +33 2 54 50 50 40 Festival de Chambord. Depuis sa création en 2011, le Festival de Chambord propose une programmation éclectique qui traverse l’histoire de la musique, jusqu’aux compositions de notre temps. Sa 11e édition se composera de 13 concerts donnés dans le cadre fastueux de la cour du château ou de salles plus intimes, où se croiseront musiciens de stature internationales et talents émergents. Avec : Le Balcon, Olivier Baumont & Denis Podalydès, Philippe Cassard & Natalie Dessay, Le Concert de la Loge, Quatuor Zaïde, Vanessa Wagner… ©Ludovic-Letot

