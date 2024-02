Festival de Chambord Chambord, samedi 6 juillet 2024.

Festival de Chambord Chambord Loir-et-Cher

Le Festival de Chambord propose une traversée des répertoires et des époques avec des artistes et ensembles internationalement reconnus mais aussi jeunes talents. La plupart des concerts auront lieu dans la cour, certains, plus intimes, seront donnés dans le château.

Festival de Chambord. Depuis sa création en 2011, le Festival de Chambord propose une programmation éclectique qui traverse l’histoire de la musique, jusqu’aux compositions de notre temps. 13e édition, Chambord devient le cadre exceptionnel de 13 concerts pour un fabuleux voyage à travers l’histoire de la musique. Avec l’Ensemble Amarillis et Patricia Petibon ; Thibault Cauvin ; Adam Laloum et le Quator Hanson ; Vanessa Wagner, Éric Reinhardt et Julia Faure ; le Quatuor Modigliani ; Les Forces Majeures ; EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-20

Château de Chambord

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire reservations@chambord.org

