Festival de cerfs-volants, 24 avril 2021-24 avril 2021, Martigues.

Festival de cerfs-volants 2021-04-24 10:00:00 10:00:00 – 2021-04-25 18:00:00 18:00:00 La Couronne Chemin de la Douane

Martigues Bouches-du-Rhône

Ils proposeront gratuitement des démonstrations de pilotables, de grosses structures, de cerfs-volants traditionnels et prodigueront leurs conseils pour aider les plus jeunes à la pratique du vol.

Initiation au gonglage de voile de traction, au lancer de boomerang, démonstration d’aéromodélisme, jardin du vent, lâchers de bonbons et vente de cerfs-volants.



Des ateliers de confection de cerfs-volants seront mis en place pour les enfants et adolescents le samedi et le dimanche, à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Ils se déroulent sur l’esplanade du poste de secours.



Les ateliers en semaine (lundi 20 au vendredi 24 avril 2020) : Ils sont ouverts aux groupes sur réservation (et dans la limite des places disponibles). Ils sont menés par des artistes internationaux qui proposeront aux jeunes et aux personnes handicapées de fabriquer des cerfs-volants traditionnels ou des objets éoliens, de s’initier au cerf-volant pilotable ou à la voile de traction.



Le Festival de cerfs-volants est organisé par l’association Coup de Vent, en partenariat avec la Ville de Martigues, la Région PACA, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, l’Association pour l’Animation des Centres Sociaux et des Maisons de quartier et Radio Maritima.



Entrée et parking gratuit.

Deux jours de fête sur la plage du Verdon !

Vous avez rendez vous avec une cinquantaine de cerfs-volistes internationaux.

Une dizaine de pays seront représentés.

Plusieurs régions de France seront également présentes.

mgm@ville-martigues.fr +33 4 42 44 34 73 http://www.festivaldecerfvolant.com/

